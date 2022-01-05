На Москву обрушился сильный снегопад

Сильный снегопад обрушился на Москву днем 5 января. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на дорогах города образовались 5-балльные пробки из-за погоды.

Ранее в Москве объявили экстренное предупреждение из-за гололеда и снежных заносов. По прогнозам синоптиков, до вечера 5 января в Москве будет идти снег, на дорогах возможна гололедица. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Уже в четверг, как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, начнется резкое похолодание со скачками атмосферного давления. Так, синоптики предупреждают, что 6 января в ночное время будет 10-14 градусов мороза, а в дневное термометр покажет от минус 5 до минус 10.