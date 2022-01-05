Нурсултан Назарбаев ушел с поста председателя Совбеза Казахстана

17:14

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к нации заявил, что возглавит Совет безопасности республики. Ранее эту должность занимал бывший президент Нурсултан Назарбаев, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

По словам Токаева, принятых на фоне массовых протестов мер недостаточно. Президент считает, что за беспорядками стоят "финансово мотивированные заговорщики", у которых есть "тщательно продуманный план".

"Поэтому я как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко", - заявил Токаев.

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17:00

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что вступает в должность главы Совета безопасности страны вместо Нурсултана Назарбаева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РБК.