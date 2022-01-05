Более 40 рейсов отменили или задержали в московских аэропортах

Более 40 авиарейсов задержаны или отменены 5 января в трех столичных аэропортах из-за обрушившегося на Москву сильного снегопада. Это следует из данных портала "Яндекс.Табло", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Так, в аэропорту "Шереметьево" отменили один рейс, еще семь были задержаны. В "Домодедово" отменены два рейса и задержаны 22. Во "Внуково" погодные условия привели к отмене одного рейса и задержке еще 11.