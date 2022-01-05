В России произошла авария с участием 50 машин

В Тульской области в результате столкновения 50 автомобилей пострадали одиннадцать человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства, передает Day.Az.

Пострадавшие дети были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Четверо мужчин и одна женщина доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести. Еще четверым пострадавшим оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались.

На данный момент последствия массовой аварии устраняются. На место направлены сотрудники МЧС, скорой медицинской помощи и ГИБДД. По поручению губернатора Алексея Дюмина координируют работу служб заместитель председателя правительства региона Александр Шаламов и замминистра здравоохранения Михаил Малишевский.

ДТП произошло на 216-м километре федеральной трассы М4 ("Дон") в Узловском районе Тульской области.