https://news.day.az/world/1423517.html Назначен новый посол Армении в России
Назначен новый посол Армении в России
Бывшего министра обороны Вагаршака Арутюняна назначили послом Армении в России. Указ об этом подписал президент Армен Саркисян. Предыдущим указом с этой должности был снят Вардан Тоганян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
И. о. министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян подал в отставку 20 июля. В последнее время слухи о его назначении послом активно муссировались в СМИ.
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