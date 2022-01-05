Назначен новый посол Армении в России

Бывшего министра обороны Вагаршака Арутюняна назначили послом Армении в России. Указ об этом подписал президент Армен Саркисян. Предыдущим указом с этой должности был снят Вардан Тоганян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

И. о. министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян подал в отставку 20 июля. В последнее время слухи о его назначении послом активно муссировались в СМИ.