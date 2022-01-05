США осудили запуск ракеты КНДР

Власти США осуждают запуск КНДР баллистической ракеты, однако остаются привержены дипломатическому подходу и призывают Пхеньян к диалогу. Об этом заявил ТАСС в среду представитель Госдепартамента, передает Day.Az.

"США осуждают запуск КНДР баллистической ракеты. Этот запуск является нарушением многочисленных резолюций СБ ООН и представляет угрозу для соседей КНДР и международного сообщества", - заявил он.

"Мы по-прежнему привержены дипломатическому подходу к КНДР и призываем их (власти КНДР - прим. ТАСС) к участию в диалоге. Наша приверженность защите Республики Корея и Японии остается нерушимой", - добавил чиновник.

Береговая охрана Японии сообщила, что ракета упала в среду в Японское море. Как отметил телеканал NHK, место падения, согласно предварительным оценкам, находится за пределами исключительной экономической зоны Японии. В Пентагоне ранее заявили, что данный запуск не представлял непосредственной угрозы для США или их союзников, однако "подчеркивает дестабилизирующее воздействие незаконной программы КНДР по разработке вооружений". Последний раз КНДР проводила ракетные испытания в октябре прошлого года.