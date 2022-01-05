Неизвестный угрожал сбить Boeing вьетнамской авиакомпании над Японией

Неизвестный угрожал сбить самолет Boeing-787 авиакомпании Vietnam airlines, выполнявший в среду регулярный рейс VN-5311 по маршруту Токио - Ханой. Об этом сообщило Управление гражданской авиации Вьетнама, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации ведомства, примерно через сорок минут после вылета лайнера из токийского аэропорта Нарита в представительство вьетнамской авиакомпании в Японии поступил звонок с угрозой сбить самолет. Звонивший, которым, предположительно, был мужчина, говоривший с американским акцентом, заявил, что Boeing "лучше вернуться в Нариту" или он "будет сбит во время пересечения неба над Токийским заливом".

По решению поставленных в известность об угрозе вьетнамских и японских наземных служб, самолет было решено посадить в аэропорту префектуры Фукуока. Представители японской службы авиационной безопасности тщательно обследовали лайнер на предмет террористических угроз, а также опросили 15 членов экипажа и 47 пассажиров, находившихся на борту. Спустя два часа Boeing вылетел в Ханой и в 18:12 местного времени благополучно совершил посадку в аэропорту Нойбай вьетнамской столицы.

Расследование инцидента продолжается.