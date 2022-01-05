Франция выступает за диалог с Россией ради стабильности в Европе

Франция считает диалог с Россией полезным и необходимым для укрепления стратегической стабильности на Европейском континенте. Об этом в среду заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Требовательный диалог с Россией на основе принципов, отвечающих нашим коллективным интересам, полезен и необходим для укрепления стратегической стабильности в Европе", - указал министр, заявление которого поступило в парижское бюро ТАСС.

Ле Дриан отметил, что в ходе контактов, которые состоялись в последние дни с европейскими коллегами, обсуждались отношения с Россией, а также украинское досье. "Всеобъемлющая координация между европейцами особенно важна в преддверии дискуссий с Россией, которые планируются на будущей неделе в различных форматах", - заметил министр.

Он сообщил, что по его приглашению главы внешнеполитических ведомств стран ЕС соберутся на неформальную встречу, которая пройдет 13-14 января в Бресте (административной столице департамента Финистер на западе Франции).