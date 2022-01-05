У ФБР нет данных о потенциальных угрозах в связи с годовщиной штурма Капитолия

Федеральное бюро расследований (ФБР) США не обладает информацией, указывающей на потенциальные угрозы в связи с годовщиной штурма Капитолия, который произошел 6 января прошлого года. Об этом говорится в заявлении спецслужбы, которое опубликовала в среду газета The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В нем отмечается, что главное контрразведывательное ведомство США "в настоящее время не обладает какой-либо информацией о конкретных и реальных угрозах в связи с годовщиной нападения на Капитолий в США 6 января". "Как всегда, мы напоминаем общественности о необходимости быть бдительными и сообщать о любой подозрительной активности в правоохранительные органы", - указали в ФБР.

Как отмечает The Washington Post со ссылкой на свои источники, администрация США пришла к выводу, что реакция властей на события 6 января была осложнена отсутствием обмена информацией на высоком уровне и неспособностью предвидеть развитие ситуации. "В итоге мы пришли к выводу, что обмен информацией и координация на более высоких уровнях были недостаточными и что это необходимо изменить", - сообщил изданию представитель администрации США высокого ранга.

6 января сторонники занимавшего на тот момент пост президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране выборов главы государства. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.