https://news.day.az/world/1423550.html Пожар в жилом доме в США, есть жертвы
Пожар в жилом доме в США, есть жертвы
Пожар в жилом доме в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания) унес жизни 13 человек, сообщает телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его сведениям, огонь вспыхнул в среду утром в трехэтажном здании, переделанном под многоквартирный дом. Как указали местные пожарные в Twitter пожар был крупным, чтобы его локализовать, потребовалось порядка 50 минут.
Источник и причина возгорания пока не установлены, пожарные все еще продолжают свою работу на месте.
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