Пожар в жилом доме в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания) унес жизни 13 человек, сообщает телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, огонь вспыхнул в среду утром в трехэтажном здании, переделанном под многоквартирный дом. Как указали местные пожарные в Twitter пожар был крупным, чтобы его локализовать, потребовалось порядка 50 минут.

Источник и причина возгорания пока не установлены, пожарные все еще продолжают свою работу на месте.