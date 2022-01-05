На всей территории Казахстана ввели режим чрезвычайного положения

На всей территории Казахстана в среду введен режим чрезвычайного положения.

Как передает Day.Az со ссылкой на казахские СМИ, официальное объявление о введении режима ЧП было сделано в эфире государственного телеканала Khabar24.

Отметим, что ранее на фоне непрекращающихся митингов аналогичный режим был введен в трех мегаполисах и ряде областей страны.