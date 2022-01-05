https://news.day.az/world/1423558.html На всей территории Казахстана ввели режим чрезвычайного положения
На всей территории Казахстана ввели режим чрезвычайного положения
На всей территории Казахстана в среду введен режим чрезвычайного положения.
Как передает Day.Az со ссылкой на казахские СМИ, официальное объявление о введении режима ЧП было сделано в эфире государственного телеканала Khabar24.
Отметим, что ранее на фоне непрекращающихся митингов аналогичный режим был введен в трех мегаполисах и ряде областей страны.
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