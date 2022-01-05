В ООН заявили, что отслеживают с обеспокоенностью ситуацию в Казахстане

Организация Объединенных Наций с обеспокоенностью отслеживает ситуацию в Казахстане, призывает стороны к сдержанности и диалогу.

Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы отслеживаем с обеспокоенностью и следим за ситуацией в Казахстане. Очень важно, чтобы все вовлеченные в нынешние события проявляли сдержанность, воздерживались от насилия и вели диалог", - сказал он.