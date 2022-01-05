https://news.day.az/world/1423570.html В ФРГ призвали привлечь страны ЕС к переговорам о безопасности в Европе
В ФРГ призвали привлечь страны ЕС к переговорам о безопасности в Европе
Страны Европейского союза должны быть привлечены к переговорам о безопасности в Европе, без них нельзя принимать решения.
Об этом заявила в среду глава МИД ФРГ Анналена Бербок в Вашингтоне после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Решения о безопасности Европы не могут приниматься без участия Европы", - сказала она.
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