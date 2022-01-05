В ФРГ призвали привлечь страны ЕС к переговорам о безопасности в Европе

Страны Европейского союза должны быть привлечены к переговорам о безопасности в Европе, без них нельзя принимать решения.

Об этом заявила в среду глава МИД ФРГ Анналена Бербок в Вашингтоне после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Решения о безопасности Европы не могут приниматься без участия Европы", - сказала она.