Антитеррористическая операция в Алматы

Заммэра Алматы сообщил, что в городе началась антитеррористическая спецоперация, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кроме того, он рассказал, что аэропорт города освобожден и переводится в штатный режим работы.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения (ЧП). Данный режим ограничивает передвижение, вводит запрет на массовые собрания и забастовки, а также позволяет сотрудникам правоохранительных органов проводить личный досмотр граждан и автомобилей.