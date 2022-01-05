https://news.day.az/world/1423579.html Антитеррористическая операция в Алматы - освобожден аэропорт - ВИДЕО
Антитеррористическая операция в Алматы - освобожден аэропорт - ВИДЕО
Заммэра Алматы сообщил, что в городе началась антитеррористическая спецоперация, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Кроме того, он рассказал, что аэропорт города освобожден и переводится в штатный режим работы.
5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения (ЧП). Данный режим ограничивает передвижение, вводит запрет на массовые собрания и забастовки, а также позволяет сотрудникам правоохранительных органов проводить личный досмотр граждан и автомобилей.
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