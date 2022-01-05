https://news.day.az/world/1423581.html Президент Казахстана отправил в отставку главу Комитета национальной безопасности
Президент Казахстана отправил в отставку главу Комитета национальной безопасности
Карим Масимов освобожден от должности Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующий указ подписал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Другим указом Токаева, Председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан назначен Ермек Сагимбаев. До этого Сагимбаев занимал должность начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан.
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