Президент Казахстана отправил в отставку главу Комитета национальной безопасности
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Карим Масимов освобожден от должности Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Как сообщает в среду  Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующий указ подписал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Другим указом Токаева, Председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан назначен Ермек Сагимбаев. До этого Сагимбаев занимал должность начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан.