Назначен новый начальник Службы государственной охраны Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Сакена Исабекова начальником Службы государственной охраны страны. Его предшественник Ермек Сагимбаев стал главой Комитета национальной безопасности. Заместителем Исабекова и начальником Службы охраны президента стал Чингис Аринов. Об этом сообщает пресс-служба Акорды, передает Day.Az со ссылкой на vlast.kz.

"Распоряжением главы государства Исабеков Сакен Саинович освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан - начальника Службы охраны президента Республики Казахстан", − говорится в тексте указа, опубликованном в четверг на сайте Акорды.

Следующим указом Касым-Жомарт Токаев назначил Исабекова начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан.

Заместителем начальника Службы госохраны − начальником Службы охраны Президента Республики Казахстан в свою очередь стал Чингис Аринов.