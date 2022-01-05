Глава Службы государственной охраны Казахстана освобожден от занимаемой должности
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Глава Службы государственной охраны Республики Казахстан, которая занимается обеспечением безопасности президента, Ермек Сагимбаев отправлен в отставку указом президента Касым-Жомарта Токаева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на vlast.kz.

Другим указом он назначен председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.