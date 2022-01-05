https://news.day.az/world/1423585.html Глава Службы государственной охраны Казахстана освобожден от занимаемой должности
Глава Службы государственной охраны Казахстана освобожден от занимаемой должности
Глава Службы государственной охраны Республики Казахстан, которая занимается обеспечением безопасности президента, Ермек Сагимбаев отправлен в отставку указом президента Касым-Жомарта Токаева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на vlast.kz.
Другим указом он назначен председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
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