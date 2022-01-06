https://news.day.az/world/1423588.html При проведении спецоперации в аэропорту Алматы погибли двое военнослужащих
При проведении спецоперации в аэропорту Алматы погибли двое военнослужащих
Двое военнослужащих погибли при проведении антитеррористической операции в аэропорту города Алматы. Об этом в четверг сообщил казахстанский новостной портал Zakon.kz, передает Day.Az.
Ранее комендатура города сообщила, что правоохранительные органы приступили к антитеррористической спецоперации в Алма-Ате.
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