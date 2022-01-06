При проведении спецоперации в аэропорту Алматы погибли двое военнослужащих

Двое военнослужащих погибли при проведении антитеррористической операции в аэропорту города Алматы. Об этом в четверг сообщил казахстанский новостной портал Zakon.kz, передает Day.Az.

Ранее комендатура города сообщила, что правоохранительные органы приступили к антитеррористической спецоперации в Алма-Ате.