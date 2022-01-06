https://news.day.az/world/1423592.html Очевидцы сообщили о начале боёв в Алматы, повсюду стрельба - ВИДЕО
Очевидцы сообщили о начале боёв в Алматы, повсюду стрельба - ВИДЕО
Жители Алматы сообщают о начале боев в городе
Видео с места публикует Telegram-канал Baza: на кадрах видно, как женщины разбегаются и кричат от страха, на заднем фоне слышны взрывы, передает Day.Az.
Мужчина, который вёл съёмку показал, что прямо на дороге лежит труп, кто-то плачет. На другом ролике, судя по голосам, взрослые мужчины пытаются спрятаться от стрельбы. Они с разбегу запрыгивают в кусты.
"В Алма-Ате началась война - повсюду слышны звуки стрельбы. И это уже не резиновые пули, - пишет Baza.
Представляем читателям эти кадры:
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