Очевидцы сообщили о начале боёв в Алматы, повсюду стрельба

Жители Алматы сообщают о начале боев в городе

Видео с места публикует Telegram-канал Baza: на кадрах видно, как женщины разбегаются и кричат от страха, на заднем фоне слышны взрывы, передает Day.Az.

Мужчина, который вёл съёмку показал, что прямо на дороге лежит труп, кто-то плачет. На другом ролике, судя по голосам, взрослые мужчины пытаются спрятаться от стрельбы. Они с разбегу запрыгивают в кусты.

"В Алма-Ате началась война - повсюду слышны звуки стрельбы. И это уже не резиновые пули, - пишет Baza.

Представляем читателям эти кадры: