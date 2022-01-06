Подразделения сил безопасности Казахстана вошли в Алматы
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Первые подразделения сил безопасности Казахстана зашли в Алматы в рамках проведения антитеррористической операции.

Соответствующими кадрами поделился Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти.", передает Day.Az.

Отмечается, что звучат выстрелы, рвутся гранаты, слышны сирены.