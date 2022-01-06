https://news.day.az/world/1423595.html Подразделения сил безопасности Казахстана вошли в Алматы - ВИДЕО
Подразделения сил безопасности Казахстана вошли в Алматы - ВИДЕО
Первые подразделения сил безопасности Казахстана зашли в Алматы в рамках проведения антитеррористической операции.
Соответствующими кадрами поделился Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти.", передает Day.Az.
Отмечается, что звучат выстрелы, рвутся гранаты, слышны сирены.
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