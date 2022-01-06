https://news.day.az/world/1423596.html Президент Армении заговорил о своей отставке
Президент Армении заговорил о своей отставке
Президент Армении Армен Саркисян заявил, что может уйти в отставку в случае принятия новой Конституции в стране.
Об этом он сказал в беседе с The Spectator world, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
"Если мы примем новую Конституцию, я ни на одну лишнюю секунду не останусь на этом посту.", - сказал Саркисян.
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