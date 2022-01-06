Президент Армении заговорил о своей отставке

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что может уйти в отставку в случае принятия новой Конституции в стране.

Об этом он сказал в беседе с The Spectator world, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Если мы примем новую Конституцию, я ни на одну лишнюю секунду не останусь на этом посту.", - сказал Саркисян.