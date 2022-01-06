https://news.day.az/world/1423599.html В Алматы опровергли информацию о перебоях со светом и водой
В Алматы опровергли информацию о перебоях со светом и водой
В акимате Алматы опровергли информацию об ожидаемых перебоях с электричеством и водоснабжением, сообщает Day.Az со ссылкой на МИА "Казинформ".
"Информация об ожидаемых перебоях электричества и водоснабжения не соответствует действительности. Все объекты холодного водоснабжения и водоотведения города Алматы работают в штатном режиме. Холодное водоснабжение и электричество обеспечиваются бесперебойно, отключения подачи воды и электричества не планируются", - сообщили в пресс-службе акимата Алматы.
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