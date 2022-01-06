В Алматы опровергли информацию о перебоях со светом и водой

В акимате Алматы опровергли информацию об ожидаемых перебоях с электричеством и водоснабжением, сообщает Day.Az со ссылкой на МИА "Казинформ".

"Информация об ожидаемых перебоях электричества и водоснабжения не соответствует действительности. Все объекты холодного водоснабжения и водоотведения города Алматы работают в штатном режиме. Холодное водоснабжение и электричество обеспечиваются бесперебойно, отключения подачи воды и электричества не планируются", - сообщили в пресс-службе акимата Алматы.