https://news.day.az/world/1423600.html Миротворцы ОДКБ направляются в Казахстан
Миротворцы ОДКБ направляются в Казахстан
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В связи с обращением президента Республики Казахстан Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан", - говорится в заявлении Совета коллективной безопасности организации.
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