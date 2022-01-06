Миротворцы ОДКБ направляются в Казахстан

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В связи с обращением президента Республики Казахстан Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан", - говорится в заявлении Совета коллективной безопасности организации.