На «Байконуре» усилили вооруженную охрану ключевых объектов

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что на космодроме "Байконур" усилили вооруженную охрану ключевых объектов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На Байконуре день прошел спокойно. Филиалы предприятий "Роскосмоса", правоохранительные органы, городские службы и организации работают в штатном режиме. Оперативный штаб, созданный при администрации Байконура, полностью контролирует обстановку в городе", - сказал Рогозин.

Байконур - первый, а также крупнейший в мире действующий космодром, основанный в Советском Союзе (на территории Казахской ССР). В настоящее время комплекс "Байконур" арендован Россией у Казахстана на период до 2050 года.