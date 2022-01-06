Папа Римский раскритиковал пары, которые заводят животных вместо детей

Римский папа Франциск заявил на встрече с прихожанами, что многие люди вместо того, чтобы создавать семьи, заводят домашних животных, "тем самым показывая свой эгоизм". Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, цивилизация увянет без сохранения ценностей материнства и отцовства.

"Сегодня мы видим эту форму эгоизма. Мы видим, что некоторые люди не хотят иметь ребенка. Иногда у них есть один, и все, но у них есть собаки и кошки, которые заменяют детей. Это может рассмешить людей, но это реально так!" - заявил понтифик.

Издание отмечает, что хоть Франциск и демонстрировал любовь к животным, но в отличие от прошлого епископа, Бенедикта XVI, в его резиденции нет ни домашних кошек, ни собак.