Бывший глава МВД Эстонии задержан за взятку в €100 тыс.

Центральная криминальная полиция Эстонии задержала бывшего главу МВД страны Айна Сеппика, а также его сыновей Сийма и Сулева по подозрению в даче взятки в размере более €100 тыс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нельзя мириться с ситуацией, когда кто-то избегает ответственности, потому что купил привилегированное положение, - приводит в среду слова руководителя Бюро экономических преступлений Центральной криминальной полиции Лехо Лаура газета Postimees. - Полиция серьезно расследует обвинения и преступления, связанные со взяточничеством, чтобы дать четкий сигнал о том, что нечестным действиям нет места в Эстонии, и призываем вас сообщать о предложении или просьбе дать взятку".

Согласно сообщению, подозреваемые с помощью взятки пытались добиться выгодного им результата в производстве о банкротстве, а также избежать судебного иска. Общий размер взятки должен был составить более €100 тыс., из которых получателю было передано €25 тыс.

Айн Сеппик возглавлял МВД Эстонии с 2002 по 2003 гг.