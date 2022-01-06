Мародёры в Алматы захватили сейфы администрации и поделили все деньги

Протестующие в Алматы нашли сейфы в захваченном здании администрации и начали делить деньги.

Видео опубликовано в Telegram-канале Qumash, передает Day.Az.

На кадрах участник беспорядков держит в руках деньги и говорит, что в здании руководства города нашли три сейфа. Протестующие решили раздать купюры всем. "Администрация Алматы до сих горит, а этот парень рассказывает, как они нашли там сейф с двумя миллионами тенге и теперь делят добычу", - говорится в подписи к ролику.