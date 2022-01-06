https://news.day.az/world/1423620.html Мародёры в Алматы захватили сейфы администрации и поделили все деньги - ВИДЕО
Мародёры в Алматы захватили сейфы администрации и поделили все деньги - ВИДЕО
Протестующие в Алматы нашли сейфы в захваченном здании администрации и начали делить деньги.
Видео опубликовано в Telegram-канале Qumash, передает Day.Az.
На кадрах участник беспорядков держит в руках деньги и говорит, что в здании руководства города нашли три сейфа. Протестующие решили раздать купюры всем. "Администрация Алматы до сих горит, а этот парень рассказывает, как они нашли там сейф с двумя миллионами тенге и теперь делят добычу", - говорится в подписи к ролику.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре