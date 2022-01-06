КНДР провела испытания гиперзвуковой ракеты

КНДР в среду провела испытания гиперзвуковой ракеты.

Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно его сведениям, после запуска ракета "точно поразила заданную цель на расстоянии 700 км".