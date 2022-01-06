Миротворцы ОДКБ в Казахстане обеспечат безопасность объектов и инфраструктуры

Миротворцы ОДКБ смогут находиться в Казахстане до стабилизации обстановки. Они будут задействованы в основном для обеспечения безопасности объектов и инфраструктуры, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Подчеркивается, что от России в Казахстан летят бойцы из 45 ого полка ВДВ, 98 ой дивизии ВДВ и ЦСН Сенеж плюс другие. От Беларуси из 103-ей дивизии ВДВ.