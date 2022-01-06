В Алматы направляются колонны военной техники

В Сети появились кадры, на которых запечатлены направляющиеся в Алматы колонны военной техники.

Соответствующим видео поделился Telegram-канал "Mash", передает Day.Az.

"Тем временем еще больше правительственных войск стягивается в Алматы. По трассам едут колонны военной техники", - говорится в подписи к видео.