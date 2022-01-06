В Алматы снова отсутствует сотовая связь

Сотовая связь и интернет снова недоступны в Алматы, где ранее началась антитеррористическая спецоперация. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В настоящее время интернет в Казахстане не работает повсеместно. В Алматы невозможно совершить звонки, входящие вызовы также не проходят.

Сайты органов власти и СМИ по-прежнему не работают.

Ранее комендатура Алматы сообщила, что правоохранительные органы приступили к антитеррористической спецоперации в городе. Сотовая связь и интернет отсутствовали в городе большую часть дня в среду, но к вечеру появились. В ночь на четверг интернет снова стал недоступен.