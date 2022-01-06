Все ближайшие авиарейсы из Нур-Султана в Алматы отменены

Все ближайшие рейсы из аэропорта "Нурсултан Назарбаев" в казахстанской столице в Алматы отменены. Об этом сообщает корреспондент ТАСС, передает Day.Az.

У здания аэропорта Нур-Султана находятся несколько БТР, вокруг дежурят военные в полной экипировке. У входа в зал вылета скопилась очередь, так как охрана не пускает туда провожающих. Пройти могут только пассажиры ближайших рейсов.

Также в зал вылета не пропускают людей, планировавших вылететь в Алматы На вопрос, как можно добраться до этого города, охранники говорят, что не знают.

В ночь на четверг комендатура Алматы сообщила, что правоохранительные органы приступили к антитеррористической спецоперации. Сотовая связь и интернет в городе недоступны.