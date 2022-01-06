Работа банков и фондовой биржи в Казахстане временно приостановлена

Работа всех банков, кроме национального, а также фондовой биржи временно приостановлена в Казахстане.

Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь Нацбанка страны Олжас Рамазанов в эфире телеканала "Хабар 24", передает Day.Az.

"В соответствии с указом главы государства, в целях обеспечения безопасности населения введено чрезвычайное положение во всех регионах Республики Казахстан. Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана, принимая во внимание проведение контртеррористических операций силовыми структурами и учитывая временные сбои в работе интернета, а также для защиты жизни и здоровья работников финансовых организаций и потребителей финансовых услуг сообщают о временном прекращении деятельности всех финансовых организаций. Агентство и Нацбанк настоятельно просят граждан и СМИ доверять только официальным источникам информации", - сказал он.