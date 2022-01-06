В Пентагоне сообщили, что министр обороны работает, несмотря на ковид

Министр обороны США Ллойд Остин продолжает активно работать, несмотря на заражение ковидом, его состояние не вызывает у медиков никаких опасений. Об этом сообщил в среду на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Он, разумеется, остается больным ковидом. Однако симптомы слабовыраженные, как я упоминал ранее, имеют природу [поражения] верхних дыхательных путей - заложенность [носа], небольшой кашель, такого рода [последствия]", - заявил представитель военного ведомства США, комментируя состояние здоровья Остина. По словам Кирби, министра даже не пришлось возить на осмотр в военно-медицинский Центр имени Уолтера Рида в пригороде столицы США. "Он поправляется дома после того, как ему поставили диагноз", - уточнил пресс-секретарь.

Согласно изложенной Кирби информации, Остин находится в "хорошем расположении духа", участвует в различных виртуальных совещаниях и иных тому подобных рабочих мероприятиях. Глава Минобороны США в пятницу примет участие в виртуальных переговорах в формате "два плюс два" с Японией, подчеркнул представитель Пентагона. "<...> Он будет участвовать [в этих консультациях] виртуально, из дома. Я бы не ожидал, что он вернется на рабочее место до конца текущей недели", - отметил Кирби.

Об обнаружении у себя нового коронавируса 68-летний Остин объявил 2 января. Он был полностью привит от ковида, третью дозу вакцины получил в октябре. Остин пояснил тогда же, что не передает другим полномочия. На очных мероприятиях его временно представляет первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.