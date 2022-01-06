Директор Федерального бюро тюрем США уйдет с поста в свете критики

Директор Федерального бюро тюрем США Майкл Карвахаль планирует уйти со своего поста в свете критики его работы. Об этом сообщил телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Его журналисты ознакомились с уведомлением, распространенным среди сотрудников бюро. Как из него следует, Карвахаль продолжит руководить ведомством до того момента, когда будет объявлен его преемник. Представители Министерства юстиции США, в структуру которого входит бюро, подтвердили журналистам, что Карвахаль намерен уйти в отставку. Когда именно, пока не уточняется.

Американское агентство Associated Press ранее сообщало о систематических нарушениях, которые допускали сотрудники бюро. В их числе насилие в отношении заключенных. Руководство ведомства также обвиняли в том, что оно не приняло достаточных мер против распространения нового коронавируса в тюрьмах.

По сведениям CNN, работу бюро критиковали американские законодатели от обеих партий.