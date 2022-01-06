https://news.day.az/world/1423646.html Масштабная операция по зачистке от мародеров в Алматы
Масштабная операция по зачистке от мародеров в Алматы
Масштабная операция по зачистке от мародеров началась в Алматы в четверг утром, 6 января. Об этом сообщает телеканал "Мир 24" в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"В Алматы началась масштабная зачистка от мародеров и зачинщиков погромов. Операцию проводят совместно силовые ведомства и военные. Во время беспорядков городу был нанесен огромный ущерб. Радикалы поджигали административные здания и машины. Громили витрины магазинов и банкоматы. Мародеры разграбили сразу несколько крупнейших торговых центров", - сообщил телеканал.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре