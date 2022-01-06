В Алматы военные взяли в кольцо погромщиков

В центре Алматы, на площади Республики, собрались бронетранспортеры, бронемашины и военные грузовики с вооруженными силовиками, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что на площадь пригнали около 50 единиц техники. Правоохранительные органы окружили территорию по периметру. В центре находятся около 200 вооруженных зачинщиков беспорядков, у некоторых из них есть огнестрельное оружие.

По данным журналистов, раздались около десяти выстрелов, но огонь открывали не силовики.