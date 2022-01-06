В Алматы началась интенсивная перестрелка между военными и вооруженными людьми
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На площади перед мэрией в Алматы началась интенсивная перестрелка между военными и вооруженными людьми.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС, передает Day.Az .

"На площадь прибыли войска, начали операцию по "зачистке" зачинщиков беспорядков. Идет интенсивная стрельба", - сообщил корреспондент.