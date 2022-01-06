https://news.day.az/world/1423653.html В Алматы началась интенсивная перестрелка между военными и вооруженными людьми
В Алматы началась интенсивная перестрелка между военными и вооруженными людьми
На площади перед мэрией в Алматы началась интенсивная перестрелка между военными и вооруженными людьми.
Об этом сообщает корреспондент ТАСС, передает Day.Az .
"На площадь прибыли войска, начали операцию по "зачистке" зачинщиков беспорядков. Идет интенсивная стрельба", - сообщил корреспондент.
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