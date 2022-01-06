Канберра и Токио заключат соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

Австралия и Япония намерены подписать договор об укреплении сотрудничества в области обороны и безопасности в ходе виртуального саммита глав правительств двух стран, который состоится 6 января. Об этом в четверг сообщил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, Токио и Канберра подпишут соглашение, в котором будут определены рамки сотрудничества сил обороны двух стран. "[Соглашение] откроет новую главу в оборонном сотрудничестве между Австралией и Японией и поможет нам противостоять новым вызовам <...> в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказал Моррисон в ходе пресс-конференции.

Глава австралийского правительства отметил, что речь идет о так называемом соглашении о взаимном доступе, которое установит юридические рамки, позволяющие военнослужащим двух стран совершать взаимные визиты с целью проведения совместных учений или обучения. "Это соглашение станет единственным договором такого рода, заключенным Японией, что свидетельствует о высоком уровне доверия и партнерстве [наших стран], призванном обеспечить безопасность Индо-Тихоокеанского региона и защиту демократических ценностей", - указал премьер.

Также сообщается, что в ходе виртуального саммита премьеры Австралии и Японии планируют обсудить укрепление партнерских отношений в области "чистой энергии, новых технологий и материалов".