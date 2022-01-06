В США одобрили бустерную дозу вакцины Pfizer от COVID-19 для подростков

Медицинский регулятор C.D.C. одобрил бустерную дозу вакцины Pfizer от COVID-19 для подростков в возрасте от 12 до 17 лет, следует из сообщения регулятора, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее бустерную дозу Pfizer одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). После разрешения со стороны обоих регуляторов прививать подростков третьей дозой могут начать уже в ближайшие дни.

В ноябре 2021 года Pfizer и BioNTech заявили, что по итогам третьей фазы исследований, вакцина для подростков продемонстрировала 100%-ую эффективность. Побочных эффектов у участников тестирования вакцины тогда не выявили.

29 октября министерство здравоохранения и социальных служб США одобрило вакцинацию против коронавируса детей в возрасте 5-11 лет препаратом, разработанным американским фармпроизводителем Pfizer совместно с немецкой компанией BioNTech.