https://news.day.az/world/1423684.html Ликвидированы десятки участников ночных беспорядков в Алматы
Ликвидированы десятки участников ночных беспорядков в Алматы
Административные здания и Департамент полиции Алматы ночью подверглись атаке. Десятки нападавших ликвидированы, их личности устанавливаются.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг официальный представитель Департамента полиции города Салтанат Азирбек.
"Минувшей ночью экстремистскими силами предпринята попытка штурма административных зданий, Департамента полиции города Алматы, а также районных управлений и отделов полиции. Десятки нападавших ликвидированы, их личности идентифицируются", - сказала она в эфире телеканала "Хабар-24".
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