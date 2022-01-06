Токио требует ограничить перемещения военных США в Японии

Токио требует ограничить выход американских военнослужащих с баз на территории Японии в связи с ростом заражений коронавирусом. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Токио министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси после телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Что касается ситуации с коронавирусом на американских базах, то я потребовал усилить меры против инфекции, в том числе это касается ограничений на выход военных с баз. Господин Блинкен в ответ заявил, что передаст просьбу Пентагону, и США будут делать все возможное для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса", - сказал японский министр.

Резкий рост заражений коронавирусом был выявлен на нескольких базах США, включая Кэмп-Хансен на южном японском острове Окинава в конце декабря. Инфекцию на объекты занесли военнослужащие, недавно переброшенные в Японию в рамках ротации. Они не сдавали ПЦР-тесты по прилету в рамках действовавших двусторонних договоренностей. Однако сейчас это требование вновь действует.

В Японии в общей сложности размещено более 50 тыс. американских военнослужащих, включая дивизию морской пехоты на острове Окинава.