ОДКБ приступила к выполнению поставленных задач в Казахстане

11:52

Коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направлены в Казахстан, передовые подразделения из российского состава контингента уже приступили к выполнению поставленных задач. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в четверг в секретариате ОДКБ.

"В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности", - сказали в секретариате.

Там отметили, что передовые подразделения российской части миротворческого контингента "уже приступили к выполнению поставленных задач".

Как сообщили в организации, в состав миротворческих сил вошли подразделения Вооруженных сил России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. "Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле", - подчеркнули в ОДКБ.

Российские ВДВ вошли в состав направленных в Казахстан миротворческих сил ОДКБ, самолеты ВКС перебрасывают их в республику, сообщил секретариат ОДКБ.

"От Российской Федерации в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск. В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента", - говорится в сообщении.

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11:25

Коллективные миротворческие силы ОДКБ направлены в Казахстан. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает секретариат ОДКБ.

Российские ВДВ вошли в состав направленных в Казахстан миротворческих сил ОДКБ, самолеты ВКС перебрасывают их в республику.

Основными задачами Коллективных сил ОДКБ в Казахстане будет охрана государственных и военных объектов, содействие в стабилизации обстановки.

Передовые подразделения коллективных сил ОДКБ уже приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане.