В результате массовых беспорядков в Казахстане пострадали свыше тысячи человек

Свыше 1 тыс. человек пострадали в результате массовых беспорядков в Казахстане, из них почти 400 госпитализированы. Об этом сообщил Минздрав страны, данные были приведены в четверг в эфире телеканала "Хабар-24", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Свыше тысячи человек пострадали в результате массовых беспорядков в разных регионах Казахстана, из них почти 400 госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации", - зачитала ведущая новостной программы официальные данные ведомства.