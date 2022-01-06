https://news.day.az/world/1423740.html В результате массовых беспорядков в Казахстане пострадали свыше тысячи человек
В результате массовых беспорядков в Казахстане пострадали свыше тысячи человек
Свыше 1 тыс. человек пострадали в результате массовых беспорядков в Казахстане, из них почти 400 госпитализированы. Об этом сообщил Минздрав страны, данные были приведены в четверг в эфире телеканала "Хабар-24", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Свыше тысячи человек пострадали в результате массовых беспорядков в разных регионах Казахстана, из них почти 400 госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации", - зачитала ведущая новостной программы официальные данные ведомства.
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