В Казахстане вводят госрегулирование цен на бензин

В Казахстане на 180 дней ввели государственное регулирование цен на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Установлены предельные цены на 180 дней на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС на территории Казахстана", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Так, цены в разных регионах страны на сжиженный газ будут варьироваться от 50 до 75 тенге за литр.

Полный переход на реализацию сжиженного газа через электронную торговую площадку перенесли на год.

"Введено временное (на 180 дней) государственное ценовое регулирование на реализацию бензина и дизельного топлива", - добавили в пресс-службе.

На реализацию бензина установили следующие предельные цены: марка АИ-80 - 89 тенге за литр; марки АИ-92 и АИ-93 - 182 тенге за литр; марка АИ-95 - 215 тенге за литр. На реализацию дизельного топлива цены установлены в зависимости от региона: от 230 тенге до 260 тенге за литр.