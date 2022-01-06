Макрон разозлил французов

Во Франции разгорелась полемика, повод которой дал президент республики Эммануэль Макрон. В интервью газете "Паризьен" глава государства заявил, что намерен "жизни не дать" тем, кто не хочет вакцинироваться от коронавируса. Впрочем, перевести употребленный Макроном глагол emmerder можно и по-другому - с разной степенью оттенков недовольства говорящего (от взбесить до достать).

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, так или иначе, произнесенное французским лидером слово используется при неформальном стиле общения - в среде близких или друзей.

Мирей, пенсионерка: "Вот я реально хочу, чтобы у непривитых были проблемы. Почему? Потому что в моей семье тоже есть невакцинированные. И на данный момент я отказываюсь с ними видеться, или требую от них результат теста на коронавирус. Прав президент, что так сказал".

Антуан, пекарь: "Это слишком. Нам не так представляли вакцинацию, говорили о двух дозах. А теперь речь идет и о третьей, и о четвертой. Я лично сделал две прививки и больше не намерен. Ну достаточно уже!"

Заявление Макрона осудили его потенциальные конкуренты на предстоящих президентских выборах - в частности, ультраправые политики Марин Ле Пен и Эрик Земур, а так же единый кандидат от правых Валери Пекресс. Сам Макрон сообщил о намерении участвовать в выборах, но официально свою кандидатуру пока не выдвинул.