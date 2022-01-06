В Алматы погибли 13 сотрудников правоохранительных органов

13:28

Число погибших в Алма-Ате силовиков возросло до 13 человек, сообщили в комендатуре, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

При этом двое силовиков были обезглавлены.

"Тринадцать правоохранителей погибли, в том числе два тела были обнаружены с отсеченными головами", - сообщает представитель комендатуры Алма-Аты.

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12:44

353 сотрудника правоохранительных органов Казахстана стали жертвами столкновений с участниками беспорядков в Алматы, 12 погибли.

Об этом со ссылкой на комендатуру города сообщил телеканал "Хабар-24", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, тело одного из погибших обезглавлено. "Это доказательство террористического и экстремистского характера бандформирований", - приводится в эфире заявление комендатуры.