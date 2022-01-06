Коронавирус в России

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 15,32 тыс. случаев, умерли за сутки 802 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 15 316 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 630 (10,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 10 млн 601 300 случаев коронавирусной инфекции, 313 817 умерших и 9 млн 623 677 выписанных (22 949 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 663 806.

В Москве в четверг, сообщает оперштаб, 2 357 новых случаев COVID-19 за сутки, 67 смертей и 2 238 выздоровевших.

По его информации, еще 1 286 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 742 - в Московской области, 411 - в Краснодарском крае, 390 - в Свердловской области, 365 - в Челябинской области, 301 - в Пермском крае.

В других регионах России суточный прирост не превышает 300.