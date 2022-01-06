Российские миротворцы отправились в Казахстан

Появилось видео отправки российских подразделений миротворцев в Казахстан.

Как сообщил Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), контингент направлен после обращения Казахстана об оказании помощи, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Коллективные миротворческие силы ОДКБ направлены на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки в Казахстане.

"Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле", - заявили в Секретариате ОДКБ.

От России в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части ВДВ. В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Казахстана российской части миротворческого контингента.

"Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач", - сказали в Секретариате ОДКБ.