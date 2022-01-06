https://news.day.az/world/1423796.html Заявление Организации тюркских государств в связи с ситуацией в Казахстане
Заявление Организации тюркских государств в связи с ситуацией в Казахстане
Организация тюркских государств распространила заявление в связи с событиями в Казахстане.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в заявлении страны-участницы организации выражают свою солидарность с Казахстаном и готовность оказать необходимую поддержку его народу и руководству.
"Считаем, что у властей Казахстана есть возможности для мирной деэскалации, восстановления порядка и спокойствия. Заявляем, что готовы оказать властям и народу Казахстана любую поддержку. Выражаем соболезнования погибшим в результате произошедших событий и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - отмечается в заявлении.
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